Töre: "Bugün yaptığım antijen testleri de negatif..."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, pazar günü yaptığı PCR testinin ardından dün ve bugün yaptığı antijen testlerinin de negatif çıktığını duyurdu.

Töre yaptığı açıklamada, pazar günü yaptırdığı PCR test sonucunun negatif çıktığını hatırlatarak, dün ve bugün yaptığı antijen testlerinin de negatif olduğunu kaydetti ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak görevini ifa etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Nisan Cuma günü Covid-19 PCR testinin pozitif olduğunu ilan etmişti. 3 Nisan Pazar günü ise Covid-19 PCR testinin negatif olduğunu duyuran Töre’nin, dünkü Meclis oturumuna katılmasına bazı milletvekilleri, “Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatına aykırı” olduğu gerekçesiyle tepki göstermişti.