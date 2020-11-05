Topsoy yaşamını yitirdi

Gaziveren’de yaşayan 74 yaşındaki İsmail Topsoy, bugün saat 16:00 sıralarında, hayatını kaybetti.

Olay, Topsoy’un kullanımındaki aracı ile Aydınköy’den Gaziveren’e doğru eşi ile birlikte seyrettiği sırada Aydınköy dahilinde seyir halinde bulunduğu esnada rahatsızlanması sonucu aracın kontrolünü kaybedip yolun sağından çıkması sonucu meydana geldi.

Polis Basım Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada İsmail Topsoy’un mevcut kalp rahatsızlığı olduğu ve ölümünün buna bağlı olarak gelişen “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.