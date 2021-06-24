Toprak bebekle ilk fotoğraf
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Ehürman, bebeklerine Toprak ismini verdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Ehürman, bebeklerine Toprak ismini verdi.
Doğumun ardından oğluyla ilk paylaşımını yapan Tufan Erhürman, “Duygularımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değil” diyerek sevincini paylaştı.
Erhürman duygularını şu sözlerle ifade etti:
Minik adamımız, oğlumuz Toprak geldi... Duygularımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değil... Mutluluğumuzu paylaşan herkese yürekten teşekkür ederiz...
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Etiketler : tufan erhürman