Toplumsal Varoluş  Platformu'ndan gazetecilerin eylemine destek

Toplumsal Varoluş Platformu, Gazeteciler Birliği’nin pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme destek verme kararı aldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Toplumsal Varoluş Platforumu adına sendikalarımız ,KTAMS, Dev-İş ,Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen örgütlü oldukları işyerlerinde (TAK, BRT, Yenidüzen ve Sim TV ) 13 Haziran Pazartesi 10:00-1200 saatleri arasında grev yaparak Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verme kararı almıştır” denildi.

Açıklamada, bahsedilen sendika üyelerine belirtilen grev saatlerinde Meclis önündeki eyleme destek çağrısı yapıldı.