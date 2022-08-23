 “Toplum desteğinin bizim için anlamı büyük…”

Fehime ALASYA

Ülkede aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocuk sayısı ile desteğe ihtiyacı olan aile sayısı her geçen gün artıyor. Onlara yardım etmek için çalışmalar yürüten SOS Çocukköyü, bakım ve destek için çalışmalarını sürdürüyor.

76’sı genç aile tipi bakımı, 64’ü ise aile güçlendirme kapsamında toplam 140 çocuğu eğitimde yeni yıla hazırlamaya çalıştıklarını anlatan SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce Bareke, yardıma veya bakıma muhtaç çocuklar ile ailelerin sayısının gözle görülür bir artışta olduğunu dile getirdi.

Bareke, bu artışın yanında yardım kalemlerinin değiştiğini, yeni yardım çeşitlerinin de doğduğunu anlattı.

Bu durumu örneklendiren Bareke, pandemiden sonra ve özellikle günümüzde kira, su ve aylık elektrik faturası konularında bazı ailelere destek verdiklerini ifade etti.

Büyük oranda toplum desteği ile çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Bareke, özellikle yeni eğitim yılı için yapılacak olan desteklerin büyük önem arz ettiğine değindi.

Bareke: “…bu desteğin bizim için anlamı büyük!”

76 çocuğun genç aile tipi bakımda olduğunu anlatan Bareke, okula başlarken, okul döneminde günlük ihtiyaçların giderilmesi gibi konularda, cep harçlığına dek, tüm bu çocukların bakımını üstlendiğini ifade etti.

Çocukların akademik desteği yanı sıra ciddi bir özel eğitime de ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bareke, 64 tane çocuğun da aile güçlendirmede okula hazırlandığını belirtti.

Bareke, “Sizin birkaç saniyenizi ayırıp atacağınız bir mesaj, her ay bir çocuğumuz için 50 TL bağış olarak bize destek veriyor, bu desteğin bizim için anlamı büyük…” dedi.

Çocukların ihtiyaçlarını, hiçbiri lüks olmadan, çok özenle düşünülmüş, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Bareke, bunu yaparken de onları mutlu etmeye çalıştıklarını anlattı.

“Çocuğunu okula gönderemeyen aileler var”

Maddi durumu iyi olmadığı için çocuğunu okula gönderemeyen aileler tespit ettiklerini kaydeden Bareke, devletle istişare içerisinde müdahalede bulunduklarını, çocukları okula hazırladıklarını da dile getirdi. Bareke, “Kışın okula yazlık ayakkabı ile giden, mevsim şartlarına göre giyinemeyen çocuklar var, bunlara yardım ediyoruz. Bu çocuklara sadece Lefkoşa’nın belirli yerlerinde değil, artık ülkenin her bölgesinde rastlar olduk.” dedi.

Bu bağlamda özellikle okula hazırlık sürecinde toplum desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Bareke, “Onları sadece çanta veya okul üniforması ile hazırlamakla kalmıyoruz, her gün cep harçlıklarını da düşünüyoruz, herkes okul kantinine giderken bu çocukların da gitmesi için canla başla çalışıyoruz” yorumunda bulundu.

“Aile güçlendirmede de başarılı bir seviyedeyiz”

Bakım ve destek verilen çocukların yanında aile güçlendirmede de başarılı bir seviyede olduklarını anlatan Bareke, ülkedeki okul öncesi eğitimin de devlet destekli olması gerektiğine değindi. Bu durumun aile güçlendirme yapısını da olumlu etkileyeceğine vurgu yapan Bareke, “Tüm çalışmalar aslında bir zincirin parçası, kadınlara uygun ortam sağlansa iş yaşamına girer, bu durum bizim aile güçlendirme çalışmamıza bile katkı sağlar” dedi.

Hayati olmadıkça ihtiyaçlar öteleniyor

Ekonomik krizden olumsuz etkilenen dernekte, var olan bazı ihtiyaçların hayati olmadığı sürece ötelenerek gidermeye çalıştıklarını anlatan Bareke, “Örneğin bilgisayarlarımızın değişim süreci gelmiştir, acil olmadıkça değişmiyoruz. Ama bir çocuğun veya ailenin ihtiyacından kısamıyoruz” dedi.

Destekler sevindirse de TL’deki değer kaybı eksiye sürüklüyor…

Artan yardım talebi ve çeşitleriyle birlikte desteklerle sağlanan gelirlerin de her yıl orantılı şekilde arttığını kaydeden Bareke, buna rağmen TL’nin değer kaybıyla giderlerini çok fazla karşılamadığını anlattı.

Toplumda açık görülen birçok hizmeti tamamlamaya çalıştıklarını da ifade eden Bareke, devlet desteğinin yeterli oranda olmadığını kaydetti.

Eğitime yardım için bir destek de sen ol!

Çatısı altında bakım ve destek verilen çocuklar ile gençlerin okul dönemi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kampanya başlatan SOS Çocukköyü Derneği, “Çocuklara Eğitim Dünyaya İyilik” sloganıyla yürütülen kampanya sayesinde yeni akademik yıl öncesinde tamamlanması gereken eğitim hazırlıklarının yanı sıra okul ücretleri, cep harçlıkları ve kurs bedellerine katkı sağlayabilecek.

Bu kampanya destek detayları ise şöyle:

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 50 Türk Lirası bağış yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebilir.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabilir.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Bilgi için; 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilir.

Banka Bağışı için ise aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir:

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı eğitimleri sürüyor