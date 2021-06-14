'Toplu İş Sözleşmesi'ne yönelik değişiklik talebi Meclis'i gerdi, tasarının ivediliği geri çekildi

Hükümet İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısı Meclis’e sundu.



"Yenisi imzalanana kadar toplu iş sözleşmesinin geçersiz olması" anlamına geldiği konuşulan tasarının ivediliği gergin tartışmaların ardından geri çekildi.

Çalışma Bakanı Koral Çağman, İş Değişiklik Yasası’nda yapılan değişiklikle 1 yıl içerisinde toplu iş sözleşmesi yenilenmezse eski hükümlerin devam edeceğini savundu.

Bu sırada muhalefet; Bakan Çağman’a yasada toplu iş sözleşmesine yönelik atfın neden çıkarıldığını sordu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de bu düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da yapılmak istenen değişiklikle toplu iş sözleşmesinin kalkacağını, iş akdinin yürürlükte kalacağını kaydetti.

HP Milletvekili Kudret Özersay ise toplu iş sözleşmesi dışarda tutulması halinde hak budamalarının olacağını belirtti.

Eleştirilerin ardından bakan Çağman, toplu iş sözleşmesinin ortadan kaldırılması konusunun kendisini de rahatsız ettiğini, emekçinin haklarını geri götürecek bir tavır içerisinde olmayacağını dile getirdi.

Özyiğit: Yasa geri çekilmeli

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, yapılmak istenen değişikliğin ‘başka bir kapı’ açtığını söyledi, TC ile KKTC arasında protokolün yavaş yavaş yürürlüğe girdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Özyiğit, İş Değişiklik Yasası’nın geri çekilmesi gerektiğini, aksi halde bambaşka kapılar açılacağını dile getirerek, bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Özersay: Murat edilen ne?

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, yasada yapılmak istenen değişikliğin TC ile KKTC arasında imzalanan protokol gereği olduğunu ifade etti.

Özersay, hükümete “Bu değişiklikle murat edilen nedir?” diye sordu.

İş Yasası’nın önemine değinen Özersay, “Bir madde veya bir maddenin atıfta bulunduğu şeyi değiştiriyorsanız, bir şey murat ediyorsunuz. Ya Başbakan ya Çalışma Bakanı bunu açıklasın” dedi.

Özersay, Çalışma Bakanı’nın yapılmak istenen değişikliğe hakim olmadığını, hükümetin ise neyi murat ettiğini söylemediğini vurguladı.

Derya’dan Saner’e: Emekçi, sendika düşmanlığı yapıyorsunuz

Başbakan Ersan Saner, süresi sona erken toplu iş sözleşmesinde çalışanların haklarından hiçbir geriye adım atılmasının söz konusu olmadığını savundu.

Saner, “Anlaşmazsa olmaması halinde, 1 yıl içinde gidecek. Yetkili kurum kim ise, o da Başbakanlık’tır, onun tarafından bunlar anlaşılır, arabuluculuk yapılır” dedi.

Saner, “Yapılan değişiklikle toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklarla ilgili taraflar anlaşmadığı sürece tartışılması için yapılıyor” diye konuştu.

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Saner’i “Emekçi, sendika düşmanlığı yapıyorsunuz” diye eleştirdi.

Saner, çalışanların özlük haklarına dokunmadıklarını savundu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, değişikliğin TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin avukatları tarafından hazırlandığını söyledi, “Türkiye’deki İş Yasası’nda bile bu konu böyle değil. Niye bizde böyle olması isteniyor?” diye sordu.

Çeler, Bakan Çağman’a “Bu çalışmayı geri çekecek misiniz?” diye soru yöneltti.

Erhürman: İşçi, işveren kadar güçlü değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, işçinin işveren kadar güçlü olmadığını söyledi, hizmet akdinde çoğu zaman işçinin alacağı maaşının yer aldığını kaydetti.

Erhürman, birçok işçinin yazılı hizmet akdinin bile bulunmadığını dile getirdi.

Hizmet akitlerinin hiçbir zaman toplu iş sözleşmelerinin yerini tutmadığını vurgulayan Erhürman, “Yapılmak istenen değişiklikle toplu iş sözleşmesi yasadan çıkartıldı” dedi.

Erhürman, Başbakan Saner’e, tasarıyı geri çekip, çekmeyeceğini sordu, Saner ise “geri çekmeyeceğiz” şeklinde cevap verdi.

Erhürman, ‘Dörtlü Hükümet döneminde Mali Protokolü imzalamama sebeplerimizden biri buydu” dedi.

Denktaş: Erteleyin, oturup konuşalım

DP Milletvekili Serdar Denktaş, her iki tarafı uzlaşmaya motive edici bir formül bulunması gerektiğini ancak söz konusu çalışmada bunun yer almadığını kaydetti.

Denktaş, hükümete “bu çalışmayı geri çekin” çağrısı yaptı.

Sendikalar ile devlet arasında bir dengenin oluşması gerektiğini, bu dengenin bozulduğunu vurgulayan Denktaş, “Güçsüzleşen devleti, güçlü sendikalardan koruma dönemine geçildi” dedi.

Denktaş, sendikal alanda düzenleme yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

“Bağcıyı kendimizi göstermek değil, üzüm yemek amacıyla oturursak, denge kurulur” diyen Denktaş, “Bu yasada ne murat edildiğini biliyorum. Erteleyin, oturup, konuşalım” şeklinde konuştu.

Saner, ivediliği geri çekti…

Başbakan Ersan Saner, yasa tasarısının ivediliğini geri çektiğini açıkladı.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Saner’e “sendikalarla da görüşün, onları da ilgilendiren bir konuda görüşlerini alın. Aksi halde padişahlık olur, bütün uygulamanız buna dönüşüyor” dedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, mevzuat ve yasaya uygun çalışma yapılmasını istedi.