Toplam 2 bin 120 gündür “kaçak” yaşıyorlardı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler esnasında Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen 5 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı, 5 zanlı aleyhine 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, P.A.’nın 28 Ocak 2025 tarihinde saat 17.30'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi. Zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 486 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, J.O.’nun ise yine aynı tarihte saat 10:55'de Lefkoşa Polis Müdürlüğünün batısında bulunan İhsan Güven Sokak üzerinde, şüpheli şekilde yürümekte olduğu esnada tespit edildiğini kaydetti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren toplam 1112 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, H.S, A.R ve M.S.B’nin de saat 18:00'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, Yapılan muhaceret kontrolünde H.S.’nin 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 362 gündür, A.R. ve M.S.B.’nin 9 Kasım2024 tarihinden itibaren her iki zanlının da 80 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan 5 zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, sivil muhaceretten araştırma yapacaklarını, alınacak ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.