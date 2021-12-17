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TL eridikçe eriyor

TL eridikçe eriyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekmesinin ardından Türk Lirası'nda hızlı değer kaybı sürüyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekmesinin ardından Türk Lirası'nda hızlı değer kaybı sürüyor.

Dolar/TL kuru dün 15,72'yi aşmış; Türk Lirası'nın gün içindeki değer kaybı yüzde 5'i geçmişti.  Kur haftanın son gününe yeni bir rekorla başladı. Dolar/TL 16,00’nın üzerine çıkarken Sterlin/TL ise 22,00’yi gördü. .

Saat 08,45 itibarıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde serbest piyasada Dolar/TL 16,40’tan, Sterlin/TL 22,00’den, Euro/TL 18,i60’tan işlem görüyor.

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