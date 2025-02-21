TKP’li eski vekil ve bakan Mehmet Altınay hayatını kaybetti

Kurucu Meclis Üyesi, eski Bakan ve Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Altınay hayatını kaybetti.

Altınay için yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’inde tören düzenlenecek.

Altınay’ın naaşı, Pergama’da (Beyarmudu) kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

1946 yılında Pergama’da doğan Altınay, 1976 ve 1981' de yapılan Genel Seçimlerde TKP'den milletvekili seçildi.

Siyasi hayatı boyunca; Maliye Bakanı, Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerini yürüttü.