Tiyatro sanatçısı Işın Cem hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı, oyuncu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından Işın Cem hayatını kaybetti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan yapılan açıklama şöyle:



Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nu unutulmaz kadın oyuncusu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından ve oyuncularından, IŞIN CEM, rahatsızlığı sebebiyle 30 Ağustos 2023’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acımız ve üzüntümüz büyüktür.

31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak törenden sonra Lefkoşa’da, İsmail Safa Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecektir.

Tüm dostlara, sanat severlere ve sevenlerine duyurulur.