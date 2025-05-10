TIR’da gizlenmiş 21 güvercin ele geçirildi
Gazimağusa Serbest Limanı’nda gerçekleştirilen gümrük kontrolünde, yurt dışından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan bir TIR içerisinde gizlenmiş 21 adet güvercin ele geçirildi.
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Gazimağusa Serbest Limanı’nda gerçekleştirilen gümrük kontrolünde, yurt dışından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan bir TIR içerisinde gizlenmiş 21 adet güvercin ele geçirildi.
Polis bültenine göre 09 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 44 yaşındaki S.M.’nin kullanımındaki TIR’da, kanunsuz şekilde ülkeye sokulmak istenen güvercinler tespit edilerek emare olarak alındı.
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 37 yaşındaki S.A. da tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : gazimağusa serbest liman, hayvan kaçakçılığı