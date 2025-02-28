TIR şoförü suçunu kabul etti

Afganistanlı bir aileyi TIR dorsesinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye yasa dışı sokan 5 zanlının ardından TIR şoförü de tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.02.2025 tarihinde saat 14:46 raddelerinde Girne'de, Turizm Limanından Kıbrıs’ın kuzeyine kullanımındaki TPE 595 plakalı "MAN" marka TIR ile giriş yapan yurt dışında sakin zanlı İ.C.A.,

K.S., M.K., K.M., H.U.,H.B.,ve henüz tespit edilemeyen ancak aleyhlerinde derdest emri temin edilen 2 erkek şahıs ile birlikte konu tırın 2364 R plakalı dorsesi içerisine saklamış oldukları anne, baba ve 4 çocuktan oluşan Afganistanlı ailenin “maddi menfaat elde etmek” amacıyla Kıbrıs’ın kuzeyine kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağlayıp “insan kaçakçılığı” suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, TIR ile zanlılara ait toplamda 8 adet cep telefonunu emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı İ.C.A. dışında diğer zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, ek tutukluluk süreci içerisinde yapılan geniş çaplı soruşturma ve araştırma neticesinde incelenen bir işletmeye ait kamera görüntülerinde zanlı İ.C.A.’nın 26.02.2025 tarihinde saat 14:50 raddelerinde kullanımında bulunan TPG 027 plakalı aracı ile 2427 R dorsesinden 7 kişilik konu aileyi olay mahali bölgesinde indirdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis,aynı gün tespit edilen plaka ile yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının tespit edilip, iş yerine yapılan operasyon neticesinde tutuklandığını söyledi.

İ.C.A.’nın suçunu kabul ettiğini, zanlı M.K.’nin kendisine bu işi teklif ettiğini, mültecileri bıraktığı yerden fotoğraf çekip, zanlı M.K.’ye attığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek telefonlar ve kamera görüntüleri olduğunu, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep eti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.