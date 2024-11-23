Tır araca gizlenen şahıs yurtdışına kaçmaya çalıştı

Daha önce işlediği suçlar nedeniyle mahkeme emriyle yurt dışına çıkışı yasak olan 25 yaşındaki M.D.K.’nin, 50 yaşındaki M.G. tarafından tır aracına gizlenerek muhaceret işlemi yapılmadan gemiye bindirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 20.00 sıralarında Gazimağusa Limanı’nda meydana geldi.

Görevli gümrük memurları tarafından tespit edilen şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.