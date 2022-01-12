Tilki: Yarınki eylemle bir ilgimiz yok, katılmayacağız

Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde bazı şoför okullarının eylem yapacaklarını öğrendiklerini, ancak bu eyleme Birlik olarak katılmayacaklarını kaydetti.

Tilki, yaptığı açıklamada, “Bizler Bağımsız Şoför Okulları Birliği olarak bu eyleme katılmayacağımızı, ve Birlik olarak bu eylemle hiçbir ilgimiz olmadığını kamuoyuna duyururuz” dedi.