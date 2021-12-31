Test/Pozitiflik oranı: Kuzeyde % 4.4 - Güneyde % 2.9

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19’dan iki kişi hayatını kaybetti, 5.048 vaka ile yeni bir rekora ulaşıldı.

169.476 PCR ve hızlı test yapıldı.

Test/Pozitiflik oranı son 24 saatte Kıbrıs’ın güneyinde yüzde 2.98 olurken, bu oran kuzeyde yüzde 4.4 şeklinde hesaplandı.

(Kıbrıs’ın kuzeyinde 15.137 test, 666 pozitif vaka; güneyde 169.476 test, 5.048 vaka.)

Güneyde 76 yaşında bir erkek ve 78 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Ortalama ölüm yaşının 76 olduğu açıklandı.

Güneyde hastanelerde 79'unun durumu ağır olmak üzere 180 kişi bulunuyor. Bunlardan 28'i entübe.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, aşısız hasta oranının yüzde 85 olduğunu söyledi.



