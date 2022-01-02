“Test zorunluluğu getirilsin”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yaptığı bir basın açıklamasıyla, okullardaki salgın yönetiminde ne gibi tedbirler alınması gerektiğiyle ilgili 13 maddelik bir öneri listesi yayımladı. 6500 civarı öğrenciyi okullara taşıyan otobüslerde ve çocukların yan yana oturduğu sınıflarda test zorunluluğu aramayan Sağlık Bakanlığı’nın yeni yıl kutlamalarını yasaklamasını da eleştiren KTÖS’ün açıklamasında, “okullardaki yeni yıl etkinliklerini yasaklayarak pandeminin cezasını çocuklara kesen Sn. Pilli, kumarhane, casino, otel ve resturantlara özel ayrıcalık sağlayıp yeni yıl eğlencelerinde yetişkinleri ödüllendirmiştir” ifadeleri kullanıldı. Tedbir önerileri arasına ‘PCR/Antijen zorunluluğu’ ve ‘5-12 yaş aralığındaki çocukların için aşı temin edilmesi’ gibi maddeleri de yerleştiren KTÖS, “hatırlatırız ki okullar en son kapanan, ilk açılan kurumlar olmalıdır” dedi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Okullarımızda sosyal mesafe sorunu çözülmeden 2022 yılına girmiş bulunmaktayız.

Yeni yılda da okul taşımacılığı %100 kapasite ile çalışarak 6500 civarı öğrenciyi okullara taşıyarak, otobüste bulaş riskini artıracaktır.

Okullarımızın %56’sında çocuklar tekli sıra düzenine göre oturmaktadır. Tekli sıra düzeninde oturan çocukların büyük bir bölümü seyreltilmiş eğitim sistemine devam etmektedir. Eğer içerisinde eşitisilikleri barındıran seyreltilmiş eğitim uygulanmamış olsaydı okulların %21’i sadece tekli sıra düzenine devam edebilecekti.

Çocuklarımız hem otobüste hem sınıfta yan yana otururken, test zorunluluğu bile yokken, Sağlık Bakanlığı okullarda önlem olarak yeni yıl kutlamalarını yasaklamıştır.

Okullardaki yeni yıl etkinliklerini yasaklayarak pandeminin cezasını çocuklara kesen Sn. Pilli, kumarhane, casino, otel ve resturantlara özel ayrıcalık sağlayıp yeni yıl eğlencelerinde yetişkinleri ödüllendirmiştir.

Havalar soğudu. Covid ile birlikte diğer gribal hastalıklarda arttı. Omicron sağlık sistemini tehdit etmeye başladı. Klima kullanmayın, kapı pencere açın diyebileceğimiz bir argümanımız kalmamıştır.

Okulların salgınla mücadele edebilmesi için elimizdeki tek enstrüman sıkı tedbir politikalarıdır. 2022 yılında Omicron varyantı da hesaba katılarak gevşek değil, etkin önlemler alınmalıdır. Bu anlamda:

Okulda pozitif vaka görülmesi halinde eğitimin planlanması okul pandemi kuruluna devredilmelidir. Sınıfta 1 vaka görülmesi durumunda en az üç gün, 2 vaka görülmesi durumunda en çok 10 gün izolasyon süreci başlamalıdır. Okul taşımacılığı %50 kapasite ile çalışmalıdır. Sağlık Bakanlığı her ilçede doğrudan okullarla iletişim içinde olacak personel artırımı yapmalıdır. Okullarda her hafta genel tarama yapılmalıdır. Okulöncesi sınıflarda da maske takma zorunlu hale getirilmelidir. İlköğretimde de öğrencilerden her hafta zorunlu PCR/Antijen test sonucu istenmelidir. Okullara düzenli bir şekilde hijyen malzemelerinin sağlanmalıdır. Okullara özel servis sağlayan dershane ve etüt gibi yerlerin hem eğitim ortamlarının hem de taşımacılıklarının denetlenmesi sağlanmalıdır. Tüm ailenin temaslı veya pozitif olması durumunda evlere hizmet götürebilecek ekipler oluşturulmalıdır. Özel eğitim okullarıyla ilgili ihtiyaçlarına göre ayrı kararlar alınmalıdır. Okulların fiziki alt yapıları iyileştirilmelidir. Sınıftaki vaka/temaslı yoğunluğuna göre Hibrit eğitimin uygulanmaya konulmalı ve her okulda tekli sıra düzenine geçilmelidir. 5-12 yaş aralığındaki çocuklarımız için de aşı temin edilmelidir.

Hatırlatırız ki okullar en son kapanan, ilk açılan kurumlar olmalıdır."