"Teşekkürler İstanbul"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bugün Maltepe miting alanında kendisi için toplanan kalabalığa teşekkürlerini iletti.
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İstanbul büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, bugün Maltepe Miting Alanı'nda tutuklanmasına tepki göstermek için bir araya gelen milyonların yer aldığı görüntüleri paylaşarak "Teşekkürler İstanbul" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.
Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.
Teşekkürler İstanbul."
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