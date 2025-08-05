‘Terörsüz Türkiye’ Meclis komisyonunun ilk toplantısı bugün

Türkiye'de yeni çözüm süreci kapsamında PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini saat 11.00'de Meclis Tören Salonu'na davet etti.

Komisyonun toplantısı, Kurtulmuş'un açılış konuşması ile başlayacak.

Ardından üyelerin değerlendirmelerine geçilecek.

Yapılacak değerlendirmeler sonrası komisyonun çalışma usul ve esasları tartışılıp karara bağlanacak.

Kurtulmuş ve partilerin grup başkanvekilleri dün ön görüşme yapmıştı.

Hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?

TBMM'deki siyasi partiler komisyonda milletvekili sayıları oranında temsil edilecek.

Meclis'te milletvekili olan her partinin de komisyonda en az üyesi olacak.

Başta komisyonda 51 üyenin olması planlanmıştı.

Ancak İYİ Parti komisyonda yer almayacağını açıkladı.

Bu nedenle komisyonun çalışmalarına 48 üyeyle başlaması bekleniyor.

Partilerin komisyondaki üye sayıları şöyle