"Termik santralde çıkan arıza sonucu meydana geldi"

YENİDÜZEN

Teknecik Elektrik Santrali'nden dün çıkan kara duman bölgede yaşayanların sağlığını yine tehlikeye attı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, kara dumanın termik santralde yaşanan arıza sebebiyle çıktığını söyledi.

YENİDÜZEN'e kısa bilgi veren Tuğcu, termik santraldeki Fuel oil odasına yeterli oksijen gitmediğinden dolayı bu sorunun yaşandığını ve arızanın giderildiğini ifade etti.

Teknecik Elektrik Santrali'nden çıkan kara duman, sosyal medyada gündem olurken, yurttaş görüntülere tepki göstermişti.