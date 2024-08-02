Terfi eden yargıçlar yemin etti
Yüksek Adliye Kurulu kararıyla terfi eden yargıçlar bugün yemin etti.
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Yüksek Adliye Kurulu kararıyla terfi eden yargıçlar bugün yemin etti.
Kurulun bugünden geçerli olmak üzere aldığı kararlara göre, Kaza Makemesi Başkanı Fatma Şenol Bedevi, Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na; Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu'nu Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na;
Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na; Kaza Mahkemesi Yargıçları Hazan Aksun ve Umut İnan'ı da Kaza Mahkemesi Kıdemli Yagıçlığı'na atamıştı.
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