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Terfi eden yargıçlar yemin etti

Terfi eden yargıçlar yemin etti

Yüksek Adliye Kurulu kararıyla terfi eden yargıçlar bugün yemin etti.

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Yüksek Adliye Kurulu kararıyla terfi eden yargıçlar bugün yemin etti.

Kurulun bugünden geçerli olmak üzere aldığı kararlara göre, Kaza Makemesi Başkanı Fatma Şenol Bedevi, Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na; Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu'nu Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na;

Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na; Kaza Mahkemesi Yargıçları Hazan Aksun ve Umut İnan'ı da Kaza Mahkemesi Kıdemli Yagıçlığı'na atamıştı.

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