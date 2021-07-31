Terfi eden 151 polis için tören düzenlendi

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 1 Ağustos’tan itibaren bir üst rütbeye terfi ettirilen 151 polis, dün düzenlenen törenle rütbelerini aldı.

Rütbelerin takıldığı polis terfi töreni, Gazimağusa’daki Gülseren Kışlası’nda düzenlendi.

30 polis müfettiş muavini, polis müfettişliğine; 2 itfaiye müfettiş muavini, itfaiye müfettişliğine; 37 polis çavuşu, polis müfettiş muavinliğine; 9 itfaiye çavuşu, itfaiye müfettiş muavinliğine, 60 polis memuru polis çavuşluğuna ve 13 itfaiye memuru da itfaiye çavuşluğuna terfi etti.

