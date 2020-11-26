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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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Müteveffa Mustafa Abdullahoğlu n/d Mustafa Abdullah’ın Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere  Mağusa sakinlerinden Mustafa Aksu’nun 26/11/2020  tarihinde 196/2020 sayı no’lu Dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır. 

Müteveffa Mustafa Abdullahoğlu n/d Mustafa Abdullah Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Mustafa Aksu’nun tayinine itiraz etmek isteyen herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından  itibaren en geç (8) gün zarfında Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz  Mukayyitliğine itiraz etmelidir.  Aksi ahvalde (8) gün hitamında Mustafa Aksu, Müteveffa Mustafa Abdullahoğlu n/d Mustafa Abdullah Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabilecektir.

Tarih: 27/11/2020 

                                                                                      Kezban Aksu

                                                      (Mütasavver Tereke İdare Memuru Tarafından Avukat)

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