TEREKE İLANI

Müteveffa Mustafa Abdullahoğlu n/d Mustafa Abdullah’ın Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere Mağusa sakinlerinden Mustafa Aksu’nun 26/11/2020 tarihinde 196/2020 sayı no’lu Dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır.

Müteveffa Mustafa Abdullahoğlu n/d Mustafa Abdullah Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Mustafa Aksu’nun tayinine itiraz etmek isteyen herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından itibaren en geç (8) gün zarfında Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliğine itiraz etmelidir. Aksi ahvalde (8) gün hitamında Mustafa Aksu, Müteveffa Mustafa Abdullahoğlu n/d Mustafa Abdullah Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabilecektir.

Tarih: 27/11/2020

Kezban Aksu

(Mütasavver Tereke İdare Memuru Tarafından Avukat)