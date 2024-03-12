"Temiz toplum, bizim elimizde değil, daha çok olay yaşanacak"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden soruşturma kapsamında 8 bin Dolar rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan YÖDAK eski üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından basın açıklaması yaptı.

"İnsanlık onurunu son derece inciten iddiaların tamamını reddettiğini" söyleyen Hasgüler, "bu ülkede görebildiğim kadarıyla her şeyin çivisi çıkmış. Bizden önce eczacılar, doktorlar... Muhalefet seçerek muhalefet yapıyor, polis, yargı seçe seçe muamele yapıyor" dedi.

Soruşturmanın Güzelyurt'ta başladığına dikkat çeken Hasgüler, Güzelyurt bölgesinin bir çözüm sonrası verileceğini, bu kapsamda oradaki üniversitelerin kapatılacağını iddia etti.

Hasgüler, üniversite sayılarının azaltılacağını öne sürdü.

Temiz toplumu herkesin istediğini söyleyen Hasgüler, "ama malesef bu bizim elimizde değil. Ülkemiz önümüzdeki dönemlerde bu gibi olaylar çok fazla yaşanacak" şeklinde konuştu.

Hasgüler, şu soruları sordu:

"Başbakan'ın yakini olan Juju'nun ülkeyi neden terk ettiğini bize söylesinler. Tatar'ın yakını da bu üniversiteden diploma aldı mı? Kaç polis subayı bu diplomaları alarak yusekdi? Kaç asker yükseldi? Bunları bulacak miyiz? İran ordusuna diploma satıldı mı?"