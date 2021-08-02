Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’daki evinde 20 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen zanlı G.O.E tutuklandı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde önce 18 Temmuz’da 500 TL karşılığında uyuşturucu alıp tükettiğini, tasarrufunda bulunan 20 gr hintkenevirini ise 500 dolar karşılığında temin ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlı aleyhinde soruşturma tamamlandı, teminatla serbest kaldı.

Polis bilgi verdi…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Temmuz’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide, zanlı G.O. E’nin ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve ayni gün arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ifade eden polis, suçüstü gereği tutuklandığını aktardı.

Gönüllü ifade verdi…

Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifadesinde, 18 Temmuz’da 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini aktardı.

Zanlının yine ayni şahıstan olay günü 500 dolar karşılığında tasarrufunda bulunan 20 gram hintkenevirini aldığının tespit edildiğini söyleyen polis, serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 25 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.