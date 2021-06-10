Teminata bağlandı, hakkında kara para soruşturması başlatıldı

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta sonu kaza yapan ve ortalığı bir birine katan öğrenci statüsündeki zanlı Q.A. S., teminata bağlandı. İş yeri ve sokakta meydana gelen 85 bin TL’lik hasarı karşılayan zanlı hakkında bu kez de kara para soruşturması başlatılmasına emir verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Q.A. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Hikmet Selçuklu, olguları aktardı. Polis, 05.06.2021 tarihinde saat 03.20 sıralarında Lefkoşa'da Bolu Yolu sokak üzerinde yönetimindeki SR 911 plakalı salon araç ile ihtiyatsızca acele ile ve halka tehlike teşkil eder şekilde ve aşırı bir süratle Güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Q.A. S.’nin dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp önce bordür taşlarına çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip kaldırım üzerinde bulunan numarasız elektrik direğinin önce çelik gergi teline daha sonra da numarasız elektrik direğine çarpıp direğin parçalara ayrılmasına neden olduğunu belirtti.

Durmak bilmedi

Polis, parçalanan ahşap elektrik direğinin etrafa savrulduğu sırada bölgedeki Arbek Soğutma isimli işyerine de zarar verdiğini ve bazı eşyalarının zarar görmesine neden olduğunu katardı.

Polis memuru Selçuklu, aracın çarpanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam ettiğini, bölgedeki bir diğer dükkan olan Karyal Börek Evi isimli işyerine de zarar verdiğini belirtti.

Aracın bu çarpmadan sonra da yine duramayıp kontrolsüzce ilerlemeye devam etiği bilgisini veren Polis, aracın sırasıyla bölgedeki beton duvara, ağaca, park halindeki bir salon araca ve yine bölgedeki başka bir beton duvara çarptığını anlattı. Söz konusu dükkanlardan birinin hizmet veremez duruma geldiğini ifade etti.

Kazadan sonra olay yerinden kaçmıştı

Polis, kazadan sonra isim ve adresini vermeden kaza mahallini terk eden zanlının yürütülen tahkikat neticesinde saat 04.30'da tespit edilerek yapılan alkol testinde 50 mg/dl alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini anlattı.

“Öğrenci ehliyetiyle araç kullanıyordu”

Polis, zanlının kendi rızası ile LDH Acil Servisine götürülerek 20 cc kan örneği alındığını söyledi. Polis, yapılan tahkikat neticesinde zanlının öğrenci ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini ve tutuklanarak merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini belirtti.

İş yerlerinin zararı ödendi, aracın sahibi şikayetçi olmadı

Polis, iş yerlerine toplam 85 bin TL, SR 911 plakalı araca ise 150 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 85 bin TL hasara tazmin ettiğini, arabanın sahibi olan arkadaşının ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, öğrenci statüsündeki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Teminata bağlandı

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kara para soruşturması başlatılmasına emir verildi

Sağer ayrıca zanlının hasarları giderdiği parayla ilgili kara para soruşturması başlatılmasına emir verdi.