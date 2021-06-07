Ehliyetsiz ve sigortasızdı

Lefkoşa’da Cumartesi sabaha yakın meydana gelen ve mahalleyi kırıp geçiren trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Q. A. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kazada toplam 1493 bin TL zarar meydana geldiğini mahkemeye aktaran Polis, zanlının sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığını söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hikmet Selçuklu, olguları aktardı.

Polis, geride bıraktığımız Cumartesi günü sabaha yakın 03.20 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Yolu sokak üzerinde yönetimindeki SR 911 plakalı salon araç ile ihtiyatsızca acele ile ve halka tehlike teşkil eder şekilde ve aşırı bir süratle Güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Q. A. S.’nin dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp önce bordür taşlarına çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip kaldırım üzerinde bulunan numarasız elektrik direğine çarpıp direğin parçalara ayrılmasına neden olduğunu belirtti.

Durmak bilmedi

Polis, parçalanan ahşap elektrik direğinin etrafa savrulduğu sırada bölgedeki Arbek Soğutma isimli işyerine de zarar verdiğini ve bazı eşyalarının zarar görmesine neden olduğunu katardı.

Polis memuru Selçuklu, aracın çarpanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam ettiğini, bölgedeki bir diğer dükkan olan Karyal Börek Evi isimli işyerine de zarar verdiğini belirtti.

Aracın bu çarpmadan sonra da yine duramayıp kontrolsüzce ilerlemeye devam etiği bilgisini veren Polis, aracın sırasıyla bölgedeki beton duvara, ağaca, park halindeki bir salon araca ve yine bölgedeki başka bir beton duvara çarptığını anlattı. Söz konusu dükkanlardan birinin hizmet veremez duruma geldiğini ifade etti.

Kazadan sonra olay yerinden kaçmıştı

Polis, kazadan sonra isim ve adresini vermeden kaza mahallini terk eden zanlının yürütülen tahkikat neticesinde saat 04.30'da tespit edilerek yapılan alkol testinde 50 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini anlattı.

“Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandı”

Zanlının kendi rızası ile LDH Acil Servisine götürülerek kan örneğinin alındığını söyleyen Polis, yapılan tahkikat neticesinde zanlının sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığının tespit edildiğini ve tutuklanarak merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini belirtti.

Zarar toplam 193 bin TL

Polis, kazada bordür taşlarına hasar olmazken KIB-TEK'e ait üç adet elektrik direkleri, çelik gergi teli ve havai elektrik tellerine 15000 TL, 29B nolu işyerine toplam 3000 TL, 29A nolu işyerine toplam 4000 TL, iki adet Ficus cinsi ağaca 8000 TL, 27 nolu apartmanı çevreleyen beton duvar ve tel örgülere 5000 TL, galvaniz su hatlarına 4000 TL, HC 547 plakalı kamyonet araca 4000 TL, SR 911 plakalı araca ise 150000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, kazada toplamda 193 bin TL’lik zarar meydana geldiğini anlattı.

3 gün tutukluluk aldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.





