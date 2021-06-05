Kırdı döktü!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bu sabaha yakın meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarındaki elektrik direğine vurdu. Ardından cadde üstündeki bir dükkanın bahçe duvarlarını söktü. Kaza yapan araç en son kaldırımda park halindeki bir başka salon araca ve yanındaki ağaca vurarak durabildi. Ayrıntılar gelecek.

Fotoğraflar Fehime Alasya