“Temaslı personel işe çağrıldı, pozitif çıktı”

Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nin bir çalışanın bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrıldığını ve 10. Günde pozitif çıktığını açıklayan KTAMS ve KAMU-SEN, personel ve daireden hizmet alanların sağlığının riske atıldığına vurgu yaptı.

Sendikalar bugün dairede tam gün greve gidiyor, öte yandan söz konusu dairede 3 çalışanda Covid-19 pozitif tespit edildiği de belirliyor.

KTAMS ve KAMU-SEN’in açıklaması şöyle:

“UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi sürecini yönetmede sergilediği beceriksizlik ve sorumsuzluk örneklerinden biri de Lefkoşa Gelir Vergi Dairesinde ortaya çıkmıştır.

Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir çalışan bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp, gelmediği takdirde izinsiz ve özürsüz işe gelmediği gerekçesiyle maaşından kesinti yapılacağı konusunda tehdit edilmiştir. Bunun üzerine işyerine gelen çalışanın 10. günde pozitif olduğu ortaya çıkmıştır.

Bilimsellikten uzak bir anlayışın sonucu tüm Gelir Vergi Dairesi personelinin ve daireden hizmet alan insanlarımızın da sağlığı riske atılmıştır.

Bu sorumsuzluğu ve ihmali protesto etmek için sendikalarımız KTAMS ve KAMU-SEN Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde bugün tam gün grev uygulayacak"