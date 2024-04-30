“Telefonunun şifresini vermiyor”

Ercan Havalimanında ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili 1 kişi daha tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 3’e yükselmiş oldu.

Yeni tutuklanan zanlının, Z.B. isimli zanlıyı Akyar’dan Kıbrıs’ın güneyine geçmesi için bırakan kişi olduğu açıklandı. O.S. isimli zanlının telefonunda inceleme yapılmasını engellemek adına şifresini vermediği mahkemeye aktarıldı. 3 gün süreyle soruşturma amacıyla tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis, Pazar günü saat 09.00’da Ercan Havalimanında zanlının valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk 26 pakette toplam 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının daha önce iki kez Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu M.B. isimli zanlıya, Kıbrıs’a gelmesi için uçak bileti alan ve havalimanına taksi gönderen Z.B. isimli zanlının ise 03.30 sıralarında Akyar’daki geçiş noktasından, Kıbrıs’ın güneyine geçerken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu zanlıyı Akyar’a götürdüğü belirlenen O.S.’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 29 Nisan akşamı Mağusa’daki evinde tespit edilerek, tutuklandığını, evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının telefonunda inceleme yapılmak istendiğini ancak şifreyi polise vermediğini belirtti.

Polis, zanlının evinde bulunan uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ve meseleyle ilgili 2 tutuklu daha olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.