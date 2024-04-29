“Telefonundaki tüm yazışmaları sildi, sim kartını imha etti”

Ercan Havalimanında düzenlenen operasyonda 13 kilo hintkeneviri ile yakalanan Hollandalı turist M.B. ile suçla bağlantılı tutuklanan Libyalı Z.B. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Pazar günü saat 09.00’da Ercan Havalimanında zanlının valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk 26 pakette toplam 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının daha önce iki kez Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu M.B. isimli zanlıya, Kıbrıs’a gelmesi için uçak bileti alan ve havalimanına taksi gönderen Z.B. isimli zanlının ise 03.30 sıralarında Akyar’daki geçiş noktasından, Kıbrıs’ın güneyine geçerken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.