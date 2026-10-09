İstanbul Maltepe'de çöken binada ölü sayısı beşe yükseldi

İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden kişi sayısı beşe yükseldi.

İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, dört kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi.

Valilikten, çevrede bulunan binalardan tedbir amacıyla 55 kişinin tahliye edildiği bilgisi de paylaşıldı.