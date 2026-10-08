“Kara paracılara” silah ruhsatı vermek istediler!

Ateşli Silahlar Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulunda; “terörizmin finansmanı, suç gelirlerinin aklanması ve silahlı tehdit” gibi suçları işleyen kişilere ateşli silah ruhsatı verilmesini engelleyen yasa maddesi, “bazı paydaşlardan gelen telkinler” gerekçe gösterilerek Ünal Üstel Hükümeti tarafından tasarıdan çıkarılmak istendi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin tepkisi üzerine maddenin tasarıdan çıkarılması engellendi ve düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde onaylanarak Meclis Genel Kurulunun gündemine taşınan Ateşli Silahlar Yasa Tasarısı, gergin anlara sahne oldu. Komite Başkanı Yasemi Öztürk, komitenin CTP’li üyelerine haber vermeksizin Genel Kurul görüşmeleri sırasında tasarının 14’üncü maddesinin geri çekilmesini önerdi.

Ateşli silah ruhsatı verilemeyecek kişilerin suç geçmişlerine yönelik kısıtlamaları içeren maddeye ilişkin kürsüye çıkan Öztürk, “Basit suçlar nedeniyle kültürümüzün bir parçası ve bir spor olan avcılığın pek çok kişi tarafından yapılmasının önü tıkanacak.” diyerek maddenin metinden çıkarılmasını talep etti.

Komite Başkanı Öztürk: “Bazı paydaşlardan telkin geldi”

CTP milletvekillerinin, “Bu komite altı kez toplandı. Bu maddeleri hep birlikte hazırlayıp yeni suç tanımlarıyla güncelledik ve komiteden geçirdik. Siz nasıl Genel Kurul günü, kimseye haber vermeden bu maddeyi geri çekmeye kalkışırsınız?” tepkisi üzerine Öztürk şu açıklamada bulundu:

“Bazı paydaşlardan ve ilgili bakanlıktan gelen telkinler üzerine ilgili maddeyi geri çekmek istedik.”

Öztürk’ün ardından söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, komite aşamasındaki istişarelere avcılık dernekleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katıldığını ve hiçbirinin 14’üncü maddeye dair böyle bir talepte bulunmadığını vurguladı.

Talat: “Telkin, kara paracılardan mı geldi?”

Toplumdaki güvenlik kaygısının ciddi biçimde arttığını ve bu yasa ile söz konusu kaygıların giderilmesinin hedeflendiğini belirten Talat; hükümetin Genel Kurul günü aniden “basit suçlar” nitelemesiyle maddeyi geri çekmeye çalışmasını eleştirdi:

“Tüm paydaşlar komitedeydi ve hiçbiri itiraz etmedi. Yoksa seçime az kaldı diye birilerine kıyak mı geçiyorsunuz? Bunu sizden kara paracılar mı istedi? Suç gelirlerinin aklanması suçunun kapsam dışında kalmasını mı istiyorsunuz? Herhalde onlardan bir telkin geldi. Bu işi yapanlar tabanca taşımak zorunda mı?”

Özdenefe: “Bu saydığım suçları işleyenler, ruhsat alabilecek”

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise komitenin iradesinin Genel Kurulda çiğnenmek istendiğini belirterek, söz konusu maddenin tasarıdan çıkarılması durumunda kimlerin silah ruhsatı alabileceğini şu sözlerle sıraladı:

“Yasemi Hanım az önce ‘basit suçlar’ dedi. Bu sözde basit suçları aktarmak istiyorum: Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı, suç gelirlerinin aklanması, çalmak niyetiyle silahlı olarak başkasının mülküne girmek, tehditle bir şeyi zorla almaya teşebbüs etmek, tehditle mal isteme, mala kasıtlı zarar verme, çocuk pornografisiyle bağlantılı suçlar, devlet aleyhine silah kullanmak ve düşmana yardım etmek... Bunların hiçbiri basit suç değildir ve madde çıkarılırsa bu suçları işleyenler ruhsat alabilecek!”

İtirazların ardından öneri geri çekildi

CTP milletvekillerinin kararlı itirazlarının ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Sunat Atun ile görüşen Komite Başkanı Yasemi Öztürk, 14'üncü maddenin çıkarılmasına yönelik sunduğu öneriyi geri çekti.