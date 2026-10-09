“Alkollü mama skandalından hiç ders çıkarılmadı!”

Bağımsız Milletvekili ve CTP Milletvekili adayı Jale Refik Rogers, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yenidoğan hemşirelerinin başka birimlere nakledilmesine tepki göstererek, Sağlık Bakanlığı’nın personel planlamasındaki eksikliklerinin hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını riske attığını söyledi.

Rogers, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda “alkollü mama skandalı” olarak bilinen olaydan gerekli derslerin çıkarılmadığını belirtti. Söz konusu olayla bağlantılı olarak, aşırı iş yükü ve ek mesai altında çalışan hemşirelerin yargılanmaya devam ettiğini belirten Rogers, sağlık yönetimindeki kararların sonuçlarına dikkat çekti.

“Yeni başlayan hemşirelerin kritik serviste görevlendirilmesi planlanıyor”

Sağlık Bakanlığı’nın dört yenidoğan hemşiresini Nakil Tüzüğü’nü devre dışı bırakarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden farklı yerlere naklettiğini öne süren Rogers, kısa süre önce de iki yenidoğan hemşiresinin başka yerlere gönderildiğini ifade etti.

Rogers, nakledilen hemşirelerin yerine yeni başlayan personelin, gerekli rotasyon ve yeterli eğitim süreçlerinden geçirilmeden yenidoğan gibi kritik bir serviste görevlendirilmesinin planlandığını belirterek, bu durumun ciddi riskler doğurabileceğini vurguladı.

“Personel planlaması zamanında yapılmıyor”

Sağlık Bakanlığı’nı personel ihtiyacını zamanında belirlememek ve gerekli istihdamları gerçekleştirmemekle eleştiren Rogers, benzer sorunların yalnızca yenidoğan servisinde yaşanmadığını kaydetti.

Rogers, diyaliz, yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi gibi kritik servislerde de benzer sorunların bulunduğunu kaydederek, yeni hastanelerin açılmasına yönelik açıklamalara rağmen hem yeni tesislerin hem de mevcut servislerin personel ihtiyaçlarının zamanında planlanamadığını ifade etti.

Gerekli münhallerin zamanında açılmaması ve sınavlar aracılığıyla istihdamların yapılmamasının sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açtığını belirten Rogers, mevcut tablonun hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

“Bu anlayışla hiçbirimiz güvende değiliz”

Sağlık yönetimindeki yanlış kararların ve kötü yönetimin bedelinin hastalara ve sağlık çalışanlarına ödetilmemesi gerektiğini vurgulayan Rogers, sağlık hizmeti almak isteyen hastaların ve büyük özveriyle görev yapan hemşirelerin güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini belirterek, “Yeter artık! Az kaldı” ifadelerini kullandı.