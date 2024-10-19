Teknolojide devrim: Protez eller düşünce gücüyle hareket ettirildi!

Alman Nörobilimciler, beyin-bilgisayar arayüzleriyle protez ellerin düşünce gücüyle daha hassas hareket ettirilmesini sağlamak için yeni bir eğitim protokolü geliştirdi.

Rhesus maymunları üzerinde gerçekleştirilen deneylerde maymunlar ellerini fiziksel olarak kullanmadan, sadece beyin sinyalleriyle sanal eli hareket ettirmeyi başardı. Bilim insanları bu buluşun özellikle felçli hastalar için büyük önem taşıdığını belirtti.

YALNIZCA DÜŞÜNCE GÜCÜ İLE

Almanya'da Primat Merkezi’ndeki (Leibniz Primat Araştırma Enstitüsü) nörobilimciler, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) ile protez ellerin daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak yeni bir eğitim protokolü geliştirdi.



Araştırma, Macaca mulatta türü rhesus maymunları üzerinde gerçekleştirildi ve bu yeni yöntem, beyin sinyalleriyle yalnızca düşünce gücü kullanılarak protez ellerin daha hassas bir şekilde hareket ettirilmesini sağladı.

Araştırmacılar, bu deneyde beynin el pozisyonlarını kontrol eden sinyallerin, el hareketlerinin hızını kontrol eden sinyallerden daha önemli olduğunu keşfetti.

Bu buluş, felçli hastalar için geliştirilen nöro-protezlerin ince motor becerilerini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında, rhesus maymunlarına bir sanal gerçeklik ortamında ellerini kullanarak bir “avatar” eli kontrol etmeleri öğretildi.



Daha sonra, maymunlar ellerini fiziksel olarak kullanmadan, sadece beyin sinyalleriyle sanal eli hareket ettirmeyi başardı.

Beyin-bilgisayar arayüzü tarafından ölçülen nöron aktiviteleri, araştırmacılar tarafından protez elin ince motor becerilerini geliştirecek şekilde optimize edildi.

Bu çalışma, beyin sinyallerinin daha doğru şekilde çözümlenmesi ve nöro-protezlerin günlük yaşamda daha etkin kullanılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu araştırmanın sonuçları, özellikle ALS gibi kas hareketlerini etkileyen hastalıklardan muzdarip hastaların hayatını kolaylaştırabilecek teknolojik gelişmelerin önünü açabilir.