Teknofest'te stant devrildi, 3 kişi yaralandı
Eski Ercan Havalimanı terminalinde gerçekleşen "Teknofest" organizasyonunda demir stant devrildi, 3 kişi yaralandı.
Eski Ercan Havalimanı terminalinde gerçekleşen "Teknofest" organizasyonunda demir stant devrildi, 3 kişi yaralandı.
Polis, yaralıların 67 yaşındaki Nurcihan Çaluda, 55 yaşındaki Paul Savage ve 56 yaşındaki Philip Micheal Conkie olduğunu açıkladı.
Polis açıklaması şöyle:
"01.05.2025 tarihinde, saat 13.20 sıralarında, Ercan Havalimanı TeknoFest Festival Alanı içerisinde bulunan ortalama 20 metre yüksekliğindeki demirden mamul reklam platformu meydana gelen şiddetli rüzgar neticesinde devrilmesi sonucu festival alanı içerisinde ziyaretçi olarak bulunan Nurcihan ÇALUDA (K-67), Paul SAVAGE (E-55) ve Philip Micheal CONKİE (E-56) yaralanmışlardır. Olayda yaralanan şahıslar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."
Fotoğraf: Sosyal Medya