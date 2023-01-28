“Teknik arıza” dendi, vergi matrahları gecikti

Ertuğrul SENOVA

Vergi matrahlarının 4 yıldır güncellenmediğini söyleyen kamuda örgütlü sendikalar, önümüzdeki günlerde ödenecek yılın ilk maaşlarında “az alandan çok, çok alandan az” şeklinde alınacak vergilerin yeniden düzenlenmesini ve genişletilmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili hükümet yetkilileriyle görüşen sendikalar, söz konusu vergi dilimleriyle ilgili taleplerinin onay bulduğunu ancak bu taleplerin bir türlü yürürlüğe girmediğini söyledi.

Dün önce Maliye Bakanlığı’na ardından da Başbakanlığa giden kamuda örgütlü sendikalar, vergi matrahlarına ilişkin düzenlemenin neden bir türlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmediğini sordu, “belki 1 saate, belki de akşam saatlerine, ama bugün yayımlanarak yürürlüğe girecek” sözünü aldı. Yeni vergiler dün gece yarısı yayınlandı.

“Resmi Gazete’de bir türlü yayımlanmıyor… Teknik arıza yanıtını aldık”

İlk olarak Maliye Bakanlığı’na giden KTAMS, KAMUSEN ve KAMUİŞ yetkilileri, bakanın makamında olmaması nedeniyle müsteşar ile görüştü. Görüşme sonrası basına açıklama yapan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, “Matrahların neden Resmi Gazete’de yayımlanmadığını sorduk. Müsteşar, her şeyin bizimle anlaştıkları gibi olduğunu söyledi. Listelerin hazır olduğunu, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yeni vergi matrahlarının yürürlüğe gireceğini söyledi. Ama bir türlü Resmi Gazete’de yayımlanmıyor” şeklinde konuştu.

Atan, “Neden yayımlanmadığını” sorduklarında ise “teknik arıza” yanıtı aldıklarını ifade etti.

Başbakan – Maliye Bakanı – Elçi görüşmesi…

Öte yandan, basına yansıyan “Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Alişan Şan ve TC Elçisi Metin Feyzioğlu arasında vergi matrahlı konulu toplantı yapıldığı” yönündeki iddiaların yetkililere sorulup sorulmadığına ilişkin konuşan Atan, kendisinin de şans eseri orada olduğunu, toplantıda PTT konusunun görüşüldüğünü öğrendiğini söyledi:

“Ben de tesadüfen buradaydım, evet elçi de toplantıdaydı. Ama posta müdürü de buradaydı. Bizim de aklımıza vergi matrahları geldi. Sordum, konusunun bile geçmediğini söylediler. Konuşulan konunun PTT hizmetleriyle ilgili olduğunu söylediler. Ben de araştırdım, böyle bir şey konuşulmadığını öğrendim.”

Müsteşar “yayımlanacak” sözü verdi

Maliye Bakanlığı’nın ardından bu kez de Başbakanlığa giden sendikalar, Ünal Üstel’i makamında bulamadı. Bunun üzerine müsteşarlarıyla görüşmeyi talep eden sendikalar, müsteşarın da makamında olmadığını öğrenince, telefonla Müsteşar Berhan Ongan’ı aradı, vergi matrahları soruldu.

Telefon görüşmesinin ardından basına konuşlan KAMUSEN Başkanı Atan, “Matrahların neden Resmi Gazete’de yayımlanmadığını sorduk. Behan Ongan, bize hiçbir sıkıntının olmadığını, Başbakan ile görüşeceğini, bugün yayınlanacağını, spekülasyon yaratmaya gerek olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.