"Tek yol federal çözüm"

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortak bir açıklama yaparak, “Federal çözüm Kıbrıs’ta barışa ulaşmanın tek yoludur” dediler.

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Cumhuriyetçi Türk Partisi-UK, Barış ve Federal Kıbrıs Platformu-UK ile Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu tarafından imzalanan ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin Ocak 2021’de oybirliği ile aldığı 2561 sayılı kararı güçlü bir şekilde desteklediklerini, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili değişmez temel yaklaşımı olan iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon tezini yeniden teyit etmesini memnunlukla karşıladıklarını vurguladılar.

Adada iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı federal çözümün barışa uzanan tek yol olduğunu ifade eden Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ortak açıklaması şöyle:

Federal çözüm Kıbrıs’ta barışa ulaşmanın tek yoludur

Bizler Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, 29 Ocak 2021 tarihinde oybirliği ile alınan 2561 (2021) sayılı kararını güçlü bir şekilde desteklediğimizi vurgularız. Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili temel değişmez yaklaşımı olan iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon tezini yeniden teyit etmesini ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını memnunlukla karşılıyoruz.

2561 sayılı karar, Güvenlik Konseyi’nin daha önce aldığı kararları bir kez daha onayladı ve bunların Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinde temel teşkil ettiklerini teyit etti. Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslılar olarak, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin 1251 (1999) sayılı karara yaptığı atıfı destekler, Kıbrıs sorununun çözümünün bu karara bağlı olarak:

“Kıbrıs Devleti, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtildiği gibi, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek vatandaşlık üzerine inşa edilecek; bağımsız, toprak bütünlüğü korunmuş, politik olarak eşit iki toplumdan oluşan, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon olacak; böyle bir anlaşma adanın bütününün ya da herhangi bir parçasının başka bir ülke ile bağlanmasını veya adanın bölünmesini ya da parçalara ayrılmasını içermeyecek”.

Kıbrıs sorununun çözümünün adayı ve insanlarını yeniden birleştirmesi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanması, aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları prensiplerini içermesi gerektiği son derece açıktır.

Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği

Cumhuriyetçi Türk Partisi-UK

Barış ve Federal Kıbrıs Platformu-UK