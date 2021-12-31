Tek dert “GEÇİM”

Fehime ALASYA- Lüsen IŞIK

Bir yanda “yoksullaşmaya hayır” demek için sokağa inen sendikalar, diğer yanda “geçinemiyoruz” diyen sokaktaki yurttaş, ülkenin dört bir yanındaki emekçinin derdi geçim…

Pahalılıkla başa çıkamadığını dile getiren vatandaşlar, en çok temel tüketim gıdalarının fiyatlarında iyileştirme beklerken, asgari ücretin de bir an önce yükselmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hayatın ucuzlayabilmesi için çeşitli sektörlerde daha fazla denetim yapılmasını talep eden vatandaşlar, yeni yılda yeni hükümetten beklentilerini ifade ederken ilk sıraya ‘hayat pahalılığının düşürülmesi ve asgari ücretin yükseltilmesini’ koydu.

Kimi vatandaş ise gelecekten umudunu kestiğini belirtti. “Yeni hükümet gelse de, yeni yıla girsek de iyiye gideceğimizi düşünmüyorum” diyen bazı vatandaşlar, karamsarlıklarını dile getirdi.

Yurttaş ne dedi?

Metin Yumuşak: “Her şey dünya pahası, denetleyen yok”

“Market fiyatlarını denetleyen yok, hükümet kepçeyle alıp kaşıkla veriyor. Ülkede her şey dünya pahası, denetleyen yok. Fiyatlar düşecek dendi hala bekliyoruz. Bir anda çıkan fiyatlar çok yavaş iniyor. Sağlık, ulaşım, ülkede birçok konuda eksiklikler var, pandemi de bir yana iyiden iyiye yaşam güçleşti…”

Akın Özdoğan: Ülkede arabası olmayan bir vatandaşın bitmez çilesi ulaşım”

“25 yıldır buradayım ve bir türlü düzelmeyen çok olumsuzluk var. Ulaşım ve ücretleri çok kötü durumda. Neredeyse yok denecek kadar az, olan da çok pahalı, bir yerden bir yere gitmeye korkar olduk. Ülkede arabası olmayan bir vatandaşın bitmez çilesi ulaşım…”

Ali Adalı : “Denetimler artmalı, hayat ucuzlamalı”

“Hükümet sağlık sistemini bir an önce geliştirmeli. Asgari ücret düzenlemesi olmalı, pahalılıkla başa çıkamıyoruz. Yeni karar yürürlüğe girmeli. Döviz kuru düzelmeye başladı ama market ürünlerindeki fiyatlara gelen zamlar hala aynı, denetleyen yok. Denetimler artmalı, hayat ucuzlamalı.”

Ayşegül Doğan Topaloğlu: “İlk olarak zamlar, pahalılık ele alınmalı, asgari ücret artmalı…”

“Çevreye biraz daha duyarlılık gösterilmeli. Asgari ücretin yükselmesi lazım. Geçim çok zorlaştı. Markete giriyoruz, çocuğumuzun istediği yemişi almaktan korkar olduk. Hükümetin denetim yapması gerekli. Maske ve hijyen konularında daha duyarlı olmamız lazım. Hayatımız artık bir an önce normale dönemli. Ama ilk olarak zamlar, pahalılık ele alınmalı, geçinemez olduk…”

Hasan Uzun: “Yeni hükümet geçim derdine hızlıca el atmalı”

“Ülkede daha iyi bir yönetim olmalı. Piyasadaki ürünlerin fiyatlarının denetimlenmesi lazım. Mevcut pahalılıkla artık geçim mümkün değil. Bir an önce yeni hükümet bu konulara hızlıca el atmalı.”

Halil Düşmez: “Asgari ücreti günlerdir tartışıyorlar ama zamları tek seferde yapıyorlar”

“Yeni hükümet gelse bile bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. İsimler değişir ama yaptıkları değişmez. Asgari ücreti günlerdir tartışıyorlar buna karşın zam yapılırken tek seferde hiç düşünülmeden, tartışılmadan yapılıyor… Zamları indirmedikleri sürece istedikleri kadar asgari ücreti yükseltsinler, bir şey değişmeyecek.”

Tolga Bozdemir: “Memurların el üstünde tutulması son bulmalı”

“Ülkede memurların çok el üstünde tutulduğunu düşünüyorum. Bu son bulmazsa özel sektördeki durum asla düzelmez, ülkenin gidişatı da olduğu gibi devam eder. Döviz krizinin 2022’de çok kötü olacağını düşünüyorum. Bu konuda yetkililer mutlaka köklü ve kısa vadeli çözüm planları hazırlamalı, bu planlar, vatandaşlar tarafından hissedilir olmalı.”

Şahizer Koplar: “Zamlar bitsin artık, markete gitmeye korkar olduk”

“Zamlar bitsin artık. Hükümetin esnafı düşünmesi lazım. İnsanların alım gücü zamlardan dolayı çok kötüleşti. Markete gitmeye korkar olduk, işimizin kalitesini düşürmek istemiyoruz ama pahalılıkla da başa çıkamıyoruz”

Metin Keser: “Hızla çıkan fiyatlar çok yavaş iniyor, kimisi inmiyor bile”

“Asgari ücreti daha fazla yükseltmeleri lazım… İşverenler işçilere iyi bir maaş vermeli. Akaryakıtta ve marketlerdeki zamlardan geçimimiz çok zorlaştı. Marketlerde hiç indirim olmuyor. Hızla çıkan fiyatlar çok yavaş iniyor, kimisi inmiyor bile”

Nevzat Akdoğan: “35 yıldır bu adada çalışıyorum hiç böyle kötü bir dönem hatırlamıyorum”

“Geçen tüp alalım dedik 180 TL, iki gün sonra gittik 200 TL oldu. Dolar düştü ama fiyatlar düşmedi. 35 yıldır bu adada çalışıyorum hiç böyle kötü bir dönem hatırlamıyorum. Yıllarca yatırım yaptık, şimdi bir ilaç dahi alamıyoruz. Soruyoruz, depolarda ilaçlar bitiyor.”

Naci Akdoğan: “Kurlar düştü, fiyatlar düşmedi, fırsatçılığın önüne geçilmeli”

“Hayat şartları çok kötü oldu. Döviz düştü ama fiyatlar yüksek. Zamlar çok hızlı çıkıyor ama ürün fiyatları çok yavaş iniyor. Bu konuda tedbir alınması şart. Bir ürünü kur 22 TL iken zamlı alıyorduk, kur şimdi 15’lerde ama hala biz yüksek fiyattan ürün alıyoruz. Bu fırsatçılığın önüne geçilmeli.”