Tehlikeli mahalde araç geçen kamyon sürücüsüne ceza kesildi

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) ana yolu üzerinde, bir kamyon sürücüsünün tehlikeli mahalde araç geçmesi görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Demirhan Karakolu ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek, ceza kesti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, seyir halinde iken, önünde seyreden aracı tehlikeli mahalde geçerek yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyon sürücüsüne 5 bin 088,90 TL para ve 15 ceza puanı kesildi.