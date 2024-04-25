Tedavüle sahte ABD Doları sürdüğü tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’daki bir kumarhanede sahte olduğuna inanılan ABD Dolarını kasaya vererek tedavüle süren iki kişi tutuklandı. Bahse konu kişilerden birinin ülkede kaçak olduğu da tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’daki bir kumarhanede müşteri olarak bulunan İ.K.(E-47) ve V.Ç.’nin (E-44), sahte olduğuna inanılan seri numarasız bir adet 100’lük ABD Dolarını kasaya verip tedavüle sürdükleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, İ.K.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olarak kaldığı da tespit edildi.