TDP’den YENİDÜZEN’e destek ziyareti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, son dönemde gazetecilere yönelik baskılar, Ceza Yasası’nda yapılan tartışmalı değişiklikler ve siber saldırılar sonrası basına destek belirtmek amacıyla YENİDÜZEN’i ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci,Hasan Umur ile Kemal Baykallı YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova ve Haber Müdürü Serap Karaman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede son dönemde basın özgürlüğü alanında yaşanan gelişmeler ve gazetecilere yönelik baskılar ele alındı.