Ticaret Odası'nın Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Olağanüstü Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapılacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, saygı duruşuyla başlayacak olağanüstü genel kurul, başkanlık divanının oluşumu ve oda başkanının konuşmasıyla devam edecek.

Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasa’nın 18’inci maddesi uyarınca hazırlanan “Kıbrıs Türk Ticaret Odası Üyelerine Çalışma İzni Başvuru ve Takip Hizmeti Tüzüğü” üyelerin onayına sunulacak.