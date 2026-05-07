İskele’de “Hayır Hayır Hayır” oyunu çocuklarla buluştu

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Hayır Hayır Hayır” ile sürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün İskele AKM’de sahnelenen oyunu İskele Belediyesi sınırlarındaki okulların yanı sıra Çayırova İlkokulu ile Geçitkale İlkokulu öğrencileri izledi.

Öfke yönetimi ve sınırlar konusunu ele alan, Edith Schreiber-Wicke’nin yazdığı, Melihat Günalp’ın yönettiği oyunda Asu Demircioğlu, Zeliş Şenol, Altekin Erginel ve Ali Moda rol aldı.

Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, özgün müziğini Ersen Sururi, şarkı sözlerini Melihat Beşe, koreografisini Osman Ateş, fotoğraf, afiş, broşür tasarımını ise Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Mehmet Eseri tonmeister, Fırat Çelik ışık uygulama ve Mehmet Demir ise sahne amiri olarak görev yaptı.

Oyun sonunda sahneye çıkan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’na teşekkür ederek, yönetmen Melihat Günalp’a plaket takdim etti.

4. Tiyatro Günleri “Lisistrati” oyunu ile devam edecek

20 Mayıs’ta sonra erecek İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, cumartesi akşamı Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu’nun komedi türündeki “Lisistrati” adlı oyunu ile devam edecek. Antik Yunan Komedya Yazarı Aristophanis’in MÖ 411 yılında yazdığı, savaş karşıtı tiyatro oyununu Aysel Açelya Bükülmez ile Pınar İnandım yönetiyor.

Oyun saat 20.00’de İskele AKM’de sahnelenecek.