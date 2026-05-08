"Gazetecilik faaliyetini suç kapsamına sokan tüm yasal düzenlemeleri gözden geçirin"

İnsan Hakları Platformu (İHP), Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan değişikliğin, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik müdahale niteliği taşıdığını belirtti ve değişikliğe tepki gösterdi.

Platform, hükümete düzenlemeyi ifade özgürlüğüyle uyumlu hale getirme ve gazetecilik faaliyetini suç kapsamına sokan tüm yasal düzenlemeleri gözden geçirme çağrısında bulundu.

İHP tarafından yapılan yazılı açıklamada hükümet ifade özgürlüğüne yönelik dijital ve idari müdahalelerin etkin biçimde soruşturma ve karar alma süreçlerinin şeffaf, katılımcı ve insan haklarına dayalı biçimde yeniden yapılandırılması için adım atmaya da davet edildi.

Düzenlemeyle, kamu yararı taşıyan haberlerde, isim ve görsel kullanılmasının cezai yaptırım kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, bunun gazetecilik faaliyetini doğrudan hedef aldığı ve basının denetim işlevini zayıflattığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu yaklaşım, yerleşik uluslararası insan hakları standartlarıyla ve ifade özgürlüğü içtihatlarıyla açık biçimde çelişmektedir" denildi.

İfade özgürlüğü alanındaki ihlallerin 2022'den itibaren sürekli artan bir eğilim gösterdiği savunulan açıklamada, ifade özgürlüğü ihlallerinin 2026 yılı itibarıyla ise zirveye ulaştığı belirtildi.

Son dönemde, gazeteciler ve medya kuruluşlarının, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen dijital müdahalelerle hedef alındığı, hesap askıya alma, içerik silme ve yayın kesintileri yaşandığı belirtilen açıklamada, " Ceza ve Bilişim Yasası değişiklikleri ile ifade özgürlüğü alanı muğlak suç tanımları ve ağır yaptırımlar yoluyla daraltılmak istenmektedir" denildi.

Fiber optik altyapı protokolü ve “masumiyet karinesi” ile ilgili düzenleme süreçleri, "şeffaflıktan uzak ve katılımcı olmayan süreçler" olarak nitelendirilen açıklamada, "Gazetecilerin yalnızca mesleklerini icra ettikleri için cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması, oto-sansürü derinleştirecek ve toplumun haber alma hakkını doğrudan zedeleyecektir" denildi.