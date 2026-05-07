Mehmet Yaşın, ARUCAD’da şiir ve felsefe üzerine konuştu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, önceki akşam Bandabuliya Kampüsü’nde düzenlediği etkinlikte, şair ve yazar Mehmet Yaşın’ı konuk etti.

Üniversiten verilen bilgiye göre, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Yaşın’ın yarım asrı aşan edebi üretimi, şiir, poetika ve felsefi düşünce ekseninde ele alındı.

Etkinliğin odağında yer alan "Sapfo ile Rumi’nin Karşılaşması" kitabı üzerinden konuşan Yaşın, iki şairin yüzyıllar sonra karşılaşan figürler olarak şiirin zamanlar üstü doğasına işaret etti.

Etkinlik, Oya Silbery’nin organizasyonuyla ARUCAD öğrencileri, akademisyenleri ve edebiyatseverlerin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Program sonunda Mehmet Yaşın, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla buluştu.