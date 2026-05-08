Seyir halindeki kamyonet araçta yangın...

Lefkoşa-Girne ana yolunda seyreden kamyonet araçta çıkan yangın, zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Maksat Karayel kullanımındaki RC 745 plakalı kamyonet araçta, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu Kavşağına yaklaştığında, motor bölümündeki mazot hortumunun patlayıp, sıcak aksamlar üzerine damlayan mazotun alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları, ön kabin kısmı, ön tekerlekleri ve aracın arka kısmında taşınan 2 buz makinesi ile 5 buharlı temizleme cihazı tamamen yandı, aracın arka kısmı ise kısmen zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.