Güneyde hayvancılar eyleme hazırlanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde hayvancılar, şap hastalığı nedeniyle hayvanların itlaf edilmesini protesto etmeye hazırlanıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, örgütlü “Hayvancıların Sesi” isimli birliğin yarın sabahtan itibaren “Rizoelya” kavşağında süresiz protesto eylemi gerçekleştirmeye hazırlandıklarını yazdı.

Gazete, “Hayvancıların Sesi Birliği" sözcüsü Stella Petru’nun konuya ilişkin açıklamasında, talepleri kabul görene kadar “Rizoelya” kavşağında tek şeridi trafiğe kapatacak şekilde eylem başlatacaklarını söylediğini aktardı.

Hayvan itlaflarının sona erdirilmesini, hellim için öngörülen süt oranlarının değiştirilmemesini ve tazminatların ödenmesini talep eden hayvancıların, 24 Nisan tarihinde de benzer bir eylem gerçekleştirdiklerini belirten gazete, yarınki eylemin süresiz olacağının açıklandığını belirtti.