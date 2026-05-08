Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü Birkan Uzun anısına yapılacak

14'üncü geleneksel Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü, 10 Mayıs Pazar günü Birkan Uzun anısına yapılacak.

Yürüyüşü düzenleyen Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından yapılan açıklamada, doğayı, yürüyüşü ve keşfetmeyi seven herkes etkinliğe davet edildi.

Ücretsiz etkinlik için saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kampüs girişinde toplanılacak. Yürüyüş, saat 10.00’da başlayacak.

Anısına yürüyüş düzenlenen Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 2021'de Amerika’da geçirdiği kayak kazasında genç yaşta hayatını kaybetmişti.