Kıbrıs Cumhuriyeti hapishane doluluk oranıyla ilk sırada
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında hapishane doluluk oranı en yüksek ülke olduğu bildirildi.
Fileleftheros’un EUROSTAT tarafından dün yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre 2024’te Kıbrıs’ın güneyinin hapishane doluluk göstergesi 227,6’ya ulaştı.
Kıbrıs Cumhuriyeti bu oranla AB üyesi ülkeler arasında birinci oldu.
