İskele Belediyesi annelere, saksıda zeytin ağacı ağmağan etti

İskele Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla İskele ve 21 köyde yaşayan annelere dağıtılmak üzere 5 bin adet saksıda zeytin ağacı hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü başlayan dağıtımlarla birlikte annelere ulaştırılan zeytin ağaçlarıyla hem Anneler Günü’nün manevi anlamına dikkat çekilmesi hem de doğaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Saksıların üzerinde Hasan Sadıkoğlu’nun “Bir zeytin fidanı gibi sevgiyle büyüttüğünüz her şey, dünyaya güzellik katar. Anneler Gününüz kutlu olsun” mesajına yer verildi.

Açıklamada, proje kapsamında İskele’de görev yapan öğretmenlerin de unutulmadığı belirtilerek, çocukların eğitimine katkı sağlayan öğretmenlere de zeytin ağaçlarının okullarda teslim edildiği kaydedildi.

İskele Belediyesi, Anneler Günü kapsamında hazırlanan çalışmayla kalıcı ve anlamlı bir hatıra bırakmayı amaçladığını ifade etti.